Sorgun'da destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı

Güncelleme:
Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2025 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin gerçekleştirildiğini ve dolu afeti nedeniyle zarar gören çiftçilere 10 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldığını açıkladı.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2025 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin ilçe genelinde çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Canbolat, AA muhabirine, dolu afeti nedeniyle zarar gören üreticiler ile sertifikalı tohum desteği kapsamında başvuru yapan çiftçilere toplam 10 milyon lirayı aşkın ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Canbolat, "Sorgun'da ürünlerini dolu vuran çiftçilerimize 1 milyon 750 bin lira, sertifikalı tohum için de 8 milyon 600 bin lira destek ödemesi yaptık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine afetsiz ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Diğer destek ödemelerinin de kısa sürede yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
