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Sorgun Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Temelini Attı

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Sorgun Belediyesi tarafından yaptırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Havuzun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilere ücretsiz yüzme kursu verileceği belirtildi.

Sorgun Belediyesi tarafından yaptırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Kaplıcalar mevkisinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 1470 metrekare inşaat alanına sahip havuzun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ekinci, havuz tamamlandığında öğrencilere ücretsiz yüzme kursu verileceğini belirterek, "Amacımız, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bizler spora ve sporcuya önem veren bir belediyeyiz. Yüzme havuzumuz bir yıl içinde tamamlanıp hizmete girecek." dedi.

Temel atma törenine MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İlçe Başkanı Muaz Ağan, MHP ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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