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Son Dakika! Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liradan satılacak

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Son dakika! Ramazan ayının başlamasına 3 gün kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatını açıkladı. Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını söyledi.

Müslüman alemi perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının heyecanını yaşarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 60-62 FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GELDİ"

Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI DEĞİŞECEK Mİ?

Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hakkında da değerlendirmede bulunan Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde. Ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Halil İbrahim Balcı Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Sezgin Ak:

Herşeeyin fiyatı katlandı memur maaşı yerinde saydı nasıl çevirilecek bu işler?

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Ufuk Gökceoglu:

Provakasyon son gaz devam. Fırıncının oturduğu kiralık evine yüzde üçyüz zam yapan adam pideye kızıyor???

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Hamit Gündoğdu:

İstanbul'da bir senedir 10 TL'ye satılan pide yok gibi... O da ekmek hamurunu pide şeklinde yerse diye çıkartıyorlar... Ve yiyoruz muhallesef... Artık Ramazan'da sade, yumurtalı ve yumurtayla fotoğraf çektirmiş pide çeşitleri olacaktır. Fiyat 10-20 TL gibi..

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