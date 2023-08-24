Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 27 liranın altına geriledi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü. Daha sonra bir miktar yükselişe geçen kur, 26,70 seviyelerinde dengelendi.

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu.

KUR 26,45'İ GÖRDÜ

Karar öncesi 27,22'den işlem gören kur, kararla birlikte 26,45'e kadar geriledi. Daha sonra bir miktar yükselişe geçen kur, 26,70 seviyelerinde dengelendi.

EURO VE ALTIN DA DÜŞTÜ

Karar öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 28,90'a kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679'dan 1.639'a düştü.

PİYASALARDA SON DURUM

Saat 14.50 itibarıyla dolar 26,71'den, euro 29,02'den, altının gram fiyatı ise 1.650 liradan işlem görüyor.