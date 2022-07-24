Son dakika haber: Yardımcı olmak istediği hasta yakınının saldırısına uğrayan görevli: Şiddet çözüm değil

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Necdet Umutlu (44), hastaneye ziyarete gelen bir hasta yakınına 'Nasıl yardımcı olabilirim?' dedi. Hasta yakını da 'Sen bana yardımcı olamazsın' diyerek yumruk attı. Umutlu'nun, burnuna aldığı yumruk darbesi sonucu kırılan gözlüğünün camı, alt göz kapağına batarak yırtığa sebep oldu, burnunda da çatlak oluştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Umutlu şiddetin çözüm olmadığını ve saldırgan H.Ç.'nin gerekli cezayı almasını istediğini söyledi.

Olay, 22 Temmuz'da Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan güvenlik görevlisi Necdet Umutlu, katları gezdikten sonra acil servis girişindeki görevli olduğu noktaya geçti. Bu sırada hasta olan babasını ziyarete gelen H.Ç.'ye Necdet Umutlu, 'Nasıl yardımcı olabilirim?' dedi. H.Ç. de 'Sen bana yardımcı olamazsın' diyerek Umutlu ile tartışmaya başladı. H.Ç., Umutlu'nun boğazından tutunca tartışma büyüdü. Çevredekiler tarafları sakinleştirmeye çalışıp ayırdı. Bu sırada H.Ç., güvenlik görevlisi Umutlu'ya yumruk attı. Burnuna gelen yumrukla Umutlu'nun kırılan gözlüğünün camı alt göz kapağına battı. Umutlu, kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine hastaneye gelen polis, H.Ç.'yi gözaltına aldı. Umutlu'nun yapılan kontrolünde alt göz kapağında yırtık ve burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Cam parçası yapılan operasyonla Umutlu'nun göz kapağından çıkarıldı. H.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.