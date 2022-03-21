Bakan Varank: "Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz"
AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katıldı. (2)