Bakan Varank: "Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz" - Haberler

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Bakan Varank: "Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katıldı. (2)

Bakan Varank: Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz

Bakan Varank: Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz

Bakan Varank: Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz

Bakan Varank: Küresel rekabet gücümüzü artıran ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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