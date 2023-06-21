Üye Girişi
Haberler

Son Dakika! Bakan Işıkhan: Memur ve emekli zammı için temmuzda torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Güncel Haberler

Son dakika! Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca insanın beklediği haberi verdi. Işıkhan, "Memur ve emekli zammı için temmuz ayında torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 11.402 TL olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." dedi.

"HEDEFİMİZ HERKESİ MEMNUN EDECEK SONUCA ULAŞMAK"

AK Parti grup toplantısı öncesinde TBMM'de gazetecilerle konuşan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Vatandaşların yanında olduklarını belirten Işıkhan ayrıca "Çalışanlarımızı, memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmeme konusu en önemli olan unsur" dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (9)

Emrah Tosunoğlu:

Emekli maaşı zammındada bu kadar bonkör olursunuz çünkü emekliler aldıkları 7,500 TL ile açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş durumdalar aldıkları ikramiyeler 1 koyun parası bile değil maalesef 22 bin TL şimdilik yeterli bir rakam memurlar için

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
mahmut:

Asgari ücretin iki katı maaşı begenmeyen memur derhal istifa etsin... Cumartesi pazar haftada iki gün tatil yılda bir ay izin. her sene yakacak giyecek yardımları. sahte doktor raporlarıyla işten kaytar ve 22 bini begenme. oh ne güzel

Cevap Yaz1511Yayından Kaldır
Kinyas Timur :

Eyvah 2024 e kaldı anlaşılan

Cevap Yaz40Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title