Son Dakika: Bakan Soylu'dan TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda gerçekleştiği ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının sarhoş olduğunu ifade ederek "Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu soruşturmayı derinleştireceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, binaya Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve 7 merminin isabet ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN ARAÇLA UZAKLAŞTILAR

Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümün hedef alındığı ifade edilirken kurşunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden belirtildi. Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU OLAY YERİNE GELDİ

Silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'nin Riva tesislerine geldi. Bakan Soylu'nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.

"SALDIRGANLAR ALKOLLÜ"

Olayla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Bakan Soylu, "Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı. Saldırganların alkollü oldukları belirlendi. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu soruşturmayı derinleştireceğiz" dedi.