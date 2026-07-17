Yemen Sahil Güvenliği, Somalili korsanların Aden Körfezi'nde petrol tankeri kaçırdığını duyurdu

Yemen Sahil Güvenliği, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonlarının (UKMTO) Aden Körfezi'nde bir gemiye "yetkisiz kişilerin çıktığını" duyurduğu olayın, ASANA adlı petrol tankerinin Somalili korsanlar tarafından kaçırılması olduğunu bildirdi.

Yemen Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, petrol tankerinin Hadramevt ili açıklarında, kıyıdan yaklaşık 26 deniz mili uzaklıkta Somalili korsanların saldırısına uğrayarak ele geçirildiği belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenliğinin operasyon merkezi aracılığıyla uluslararası ortaklar ve bölgede görev yapan denizcilik otoriteleriyle koordinasyona başladığı aktarılan açıklamada, geminin durumu ile olayın seyrinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Yemen Sahil Güvenliğine ait bir botun da aralarında bulunduğu deniz unsurları tankere doğru ilerlerken, hava keşif uçuşlarıyla da gemi izleniyor.

İlk tespitlere göre geminin kaptan köşkü yakınında bir kişi görüldüğü, tankerin ise yavaş şekilde güneydoğu istikametinde Somali açıklarına doğru hareket ettiği belirtildi.

Yemen Sahil Güvenliği, olayın uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini bildirdi.

Sahil Güvenliği, tankerin hangi ülke bayrağı taşıdığına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

UKMTO, daha önce yaptığı açıklamada, Aden Körfezi'nde Yemen'in El Mukella kentine yaklaşık 65 deniz mili mesafede doğu yönünde seyreden bir gemiye "yetkisiz kişilerin çıktığını" ve olayın araştırıldığını duyurmuştu.