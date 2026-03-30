Haberler

Somali ordusu, Güneybatı Eyaleti'nde stratejik konumdaki Baydhabo'nun büyük bölümünde kontrolü sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali ordusu, stratejik öneme sahip Baydhabo şehrinin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Şehir, askeri öneminin yanı sıra ekonomik tarım potansiyeli ile de dikkat çekiyor.

Somali ordusunun, ülkenin orta kesimindeki Güneybatı Eyaleti'nde bulunan, stratejik konumdaki Baydhabo şehrinin büyük bölümünde kontrolü sağladığı bildirildi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Somali ordusunun şehirde önemli ilerleme kaydettiği bilgisini paylaştı.

Nur, "Somali Ulusal Ordusu, Baydhabo şehrinin en kritik bölgelerinin büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Teslim olan kişiler güvende. Diğerlerine çatışmaya girmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca ailelerinden, çocuklarıyla iletişime geçerek onları bu yönde teşvik etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Stratejik ve ekonomik açıdan önemli

Ordu tarafından büyük bölümünde kontrolün sağlandığı Güneybatı Eyaleti'ndeki Baydhabo şehri sadece askeri açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve coğrafi konumu itibarıyla da büyük önem taşıyor.

Verimli tarım arazilerine sahip olan şehir, ülkenin gıda üretiminde kilit rol oynayan bölgeler arasında geçiş noktası konumunda bulunuyor.

Öte yandan Baydhabo, Etiyopya ve Kenya ile bağlantı sağlayan stratejik hatlara yakınlığı nedeniyle bölgesel ticaret ve güvenlik dengeleri açısından da dikkati çekiyor.

Somali federal hükümeti ile Güneybatı Eyaleti arasında gerginlik

Somali federal hükümeti ile Güneybatı Eyaleti arasında son dönemde siyasi gerilim arttı. Gerilimin merkezinde eyalet yönetiminin seçim süreci yer alıyor.

Güneybatı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, düzenlenen seçimle yeniden göreve geldiğini açıklamış ancak söz konusu sürecin meşruiyeti ve zamanlaması bazı kesimler tarafından tartışma konusu olmuştu.

Baydhabo'da sağlanan askeri kontrol, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda merkez ile eyalet yönetimi arasındaki siyasi dengeler üzerinde de etkili olabilir.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

