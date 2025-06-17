Somali Balıkçılık Sektörünü Geliştirmek İçin Stratejik Anlaşma İmzalandı

Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ile OYAK Grup arasında Somali'nin balıkçılık sektörünü geliştirmek için stratejik bir anlaşma imzalandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, balıkçılık altyapısına doğrudan yatırım ve balık üretiminin artırılmasına odaklanan anlaşma, uluslararası ihracat standartlarını karşılamak için balık kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ile OYAK Grup arasında imzalanan anlaşma kapsamında ayrıca, Somalili gençlere yönelik istihdam fırsatları yaratmak için balık işleme endüstrilerinin kurulmasının yanı sıra yasa dışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu ortaklığın Somali'nin deniz kaynaklarından elde edilen gelirin artırılmasında ve ülke genelinde gençlere yönelik iş olanaklarının genişletilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.