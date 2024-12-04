Soma Kaymakamı Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında maden işçileriyle bir araya gelerek, zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti ve madencilerin gününü kutladı.
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden işçileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Akkaya, ilçedeki madencilik firmasını ziyaret etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra maden ocağına inen Akkaya, maden işçileriyle sohbet etti. Akkaya madenciliğin zorluğuna değinerek, madencilerin gününü kutladı.