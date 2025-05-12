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SOLOTÜRK, Malatya'da Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Malatya'da Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanarak İnönü Üniversitesi'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. 10 binden fazla vatandaşın izlediği gösteri, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü 10 binden fazla vatandaş izledi.

Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.

Vatandaşların alkışlarla ekibe destek verdiği gösteride, heyecan dolu anlar yaşandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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