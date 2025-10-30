Haberler

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Ankara Hava Müzesi'nde Hayranlarıyla Buluştu

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Ankara Hava Müzesi'nde Hayranlarıyla Buluştu
Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Ankara Hava Müzesi'nde düzenlenen imza etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek, hayranlarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde düzenlenen imza etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin gökyüzündeki milli gücünü ve pilotaj kabiliyetini temsil eden SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Etimesgut'taki Ankara Hava Müzesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, SOLOTÜRK pilotlarıyla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi ve üzerinde SOLOTÜRK jetlerinin fotoğrafı olan poster ve tişörtlerini imzalattı.

