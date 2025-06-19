SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluşu İçin Gösteri Uçuşu Hazırlıyor

SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluşu İçin Gösteri Uçuşu Hazırlıyor
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı için gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, 21 Haziran'da yapılacak.

ADAPAZARI'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl gökyüzünde gurur verici anlara sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Sakarya'da 21 Haziran'da gösteri uçuşları yapacak. Gösteri uçuşları öncesi için ilk hareketlilik, bugün başladı. Saat 11.00'de Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yapan SOLOTÜRK ekibi, saat 15.00'te de prova uçuşu gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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