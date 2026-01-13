Haberler

Slovenya, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak, İran'daki barışçıl göstericilere karşı şiddetin sona erdirilmesi ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Slovenya'nın, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Barışçıl göstericilere karşı şiddetin sona erdirilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduk." ifadelerine yer verildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı

Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor