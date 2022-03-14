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Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

Adana Demirspor'u deplasmanda Pedro Henrique'nin golleriyle 3-2 yenen DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Adana Demirspor'u deplasmanda Pedro Henrique'nin golleriyle 3-2 yenen DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de en son sahasında 13 Şubat'ta Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig maçlarında galibiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, sezonunun 29. haftasında dün deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçın ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle 37 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 29 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Pedro Henrique, Sivasspor, Spor, Güncel, Haberler

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