Ulaş'ta Vergi Haftası kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, 4 Eylül Vergi Dairesi Ulaş Şubesi personelleri Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i makamında ziyaret etti.

Kurum personelleri Hakan Demir ve Ümit Mert, ziyarette çalışmaları hakkında Eskimez'e bilgi verdi.

Eskimez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi gelmektedir. Bu vesileyle Vergi Haftası'nı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi