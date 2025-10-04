Sivas Ticaret Borsası Başkanı'ndan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi ve emniyet teşkilatının şehirdeki huzuruna katkıları için teşekkür etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Karakaya, Alaağaçlı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, emniyet teşkilatının şehirdeki huzur ve güven ortamına katkılardan dolayı teşekkür etti.
Alaağaçlı da ziyaretlerinden dolayı Karakaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, görev süresi boyunca Sivas'ın güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel