Sivas'ta dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu

Sivas'ta dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu
Ramazan ayı dolayısıyla yapılan denetimlerde, Sivas'ta bir kadının küçük çocuğunu kullanarak dilencilik yaptığı tespit edildi. Kadının üzerinden 1650 lira çıkarken, paraya el konuldu ve cezai işlem uygulandı.

Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 1650 liraya el konuldu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekipleri küçük yaştaki çocuğunu da kullanarak dilencilik yapan bir kadını yakaladı.

Kadının üzerinde yapılan aramada dilenerek kazanıldığı tespit edilen 1650 lira bulundu.

Paraya el konulurken, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
