Sivas merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 11 tutuklama

SİVAS merkezli 3 ilde, kişilerin banka hesaplarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin, 3'üncü kişilerin banka hesaplarını alıp, bunlar üzerinden örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, özel harekat ve dron destekli operasyonda Sivas'ta 16, Antalya'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 18 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında 390 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüphelinin 11'i tutuklandı.