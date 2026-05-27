Sivas'ta Kurban Bayramı'nda Kesim Noktalarında Yoğunluk

SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah namazının ardından belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Kesimler, çoğunlukla traktör arkasına takılan vinçlerle gerçekleştirildi. Bazı ailelerin kurban kesimine çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Hayvanların kesimini çok sayıda kişinin izlediği ve cep telefonu ile kaydettiği gözlendi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kurban kesim noktalarında bazı vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı