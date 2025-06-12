Sivas'ta Kurban Bayramı'nda Kaçak Et Çekimine 100 İşletmeye Para Cezası

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Sivas'ta Kurban Bayramı'nda kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye para cezası uygulandı. Denetimlerde ruhsatsız ve merdiven altı firmalar hedef alındı.

Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye para cezası yazıldı.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda halk sağlığını korumak amacıyla kentte kaçak et çekimi yapan ruhsatsız ve merdiven altı firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret Borsasının iş birliğinde yürütülen denetimlerde, kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye cezai işlem uyguladı

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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