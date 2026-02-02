Haberler

Üzerinde kar biriken ağıl çöktü, 40 koyun öldü

Güncelleme:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ağıl, üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Çöken ağılda bulunan 45 koyundan 40'ı yaşamını yitirdi. Olay, hayvanlara yem verilmek istendiği sırada meydana geldi ve köylüler hemen yardıma koştu.

Olay, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan Ebubekir Zor'a ait ağıl, hayvanlara yem verilmek istendiği sırada üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çöken ağılda bulunan 45 koyun enkaz altında kaldı. Ağılın çöktüğünü gören köylüler yardıma koştu. Çökme sırasında ağılın kapı tarafına yığılan 45 koyundan 40'ının öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla taş ve ağılın enkazından çıkarıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
