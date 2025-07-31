Sivas'ta Kaldırım İşgali Yapan Esnafa 1 Milyon 116 Bin Lira Ceza

Sivas'ta Kaldırım İşgali Yapan Esnafa 1 Milyon 116 Bin Lira Ceza
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Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırımları işgal eden esnafa toplamda 1 milyon 116 bin 815 lira para cezası kesti. Zabıta Müdürü Nuri Çayır, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Sivas Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgal eden esnaflara 1 milyon 116 bin 815 lira para cezası kesti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kaldırım işgallerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda kaldırımları işgal eden işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen denetimlerde, ürünlerini kaldırımlara taşıyarak yayaların geçişini engelleyen iş yerleri tespit edildi. Bu iş yerlerine Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Özellikle çarşı merkezi ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 116 bin 815 lira idari para cezası kesildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Kaldırımlar toplumun ortak alanıdır. Bu alanları özel mülk gibi kullananlara karşı tolerans göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Başkanımızın bu konudaki net talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşların, kaldırım işgali ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 444 58 44 çağrı merkezini arayarak Sivas Belediyesi'ne bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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