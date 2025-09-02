Sivas'ta Dronla Şeker Pancarı İlaçlaması Gerçekleşti
Kayseri Şeker Fabrikası, Gemerek ilçesindeki çiftçilerin şeker pancarlarını korumak amacıyla dronla ilaçlama çalışması yaptı. Bu modern yöntemle iş gücü ve zaman kaybı önleniyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde şeker pancarı ekili alanlarda dronla ilaçlama yapıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası, Gemerek Pancar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çiftçilerin şeker pancarlarında oluşan ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla dronla ilaçlama çalışması yaptı.
Çiftçilerin talebi doğrultusunda dronla yapılan ilaçlamayla iş gücü ve zaman kaybının önüne geçildi.
Kayseri Şeker Fabrikası yetkilileri, teknolojiyi üreticilerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, modern yöntemlerle pancar üretiminin verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel