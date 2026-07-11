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Sivas'da arpa hasadı yapan biçerdöver yandı

Sivas'da arpa hasadı yapan biçerdöver yandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arpa hasadı yapan biçerdöver henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, 20 dönüm tarım arazisi de yandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ortaköy köyü tarım arazisinde, Şenbağlar Köyü Muhtarı Mümin Tekin'e ait tarlada arpa hasadı yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında biçerdöverin yanı sıra 20 dönüm tarım arazisi de yandı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin
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