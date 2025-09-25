Sivas'ta Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

SİVAS'ta Ahilik Haftası, atlı birlik ve mehteran takımının katıldığı yürüyüşle kutlandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından 38'inci Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kutlama programı kapsamında ahilik yürüyüşü yapıldı. Ahi Emir Ahmet Türbesi önünden başlayan yürüyüşte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve katılımcılar Atatürk Kongre Müzesi bahçesine kadar atlı birlik ve mehteran takımıyla yürüdü. Müze bahçesindeki kutlama programı da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'AHİLİK ÜLKEMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNMAKTADIR'

Kutlama programında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Sivas bildiğiniz üzere Ahilik anlayışının yüzyıllardır kök saldığı ve yaşatıldığı kadim şehirlerden biridir. Yüzyıllardır ahilik düsturuyla hareket eden Sivas esnafımız hem helal kazancın hem de dürüst ticaretin simgesi olmuştur. Bugünde esnafımız aynı anlayışı ve samimiyeti yaşatarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadır. Bizler biliyoruz ki dünyaya ışık saçmış, medeniyetlerin beşiği olmuş birçok geleneğin doğup yaşatıldığı bu topraklar, ahiliğin ve lonca sisteminin yeşerdiği topraklar olmuştur" dedi. Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Bugün sadece bir hafta kutlamıyoruz. Aslında yüzyıllar öncesinden gelen bir kültürün sağlık bir ahlakın, bereketin ve kazancın izini sürüyoruz. Ahilik alın terinin, paylaşmanın, dayanışmanın, birlik, beraberliğin, dürüstlüğün ve kardeşliğin adıdır. Ahilik bu toprakları yurt eden bu toprakların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan bir ruhun adıdır" diye konuştu.

'CUMHURİYETİ KURMA YOLUNDAKİ EN ÖNEMLİ RUHTUR'

Türkiye genelinde her ilde Ahilik Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlendiği söyleyen SESOB Başkanı Hakan Demirgil de "Ticaretin yalnızca kar etmek ve zenginlik edinmek olmadığını, helalinden kazanmanın, rızka bereket katmanın ve Allah'ın rızasına nail olmanın bir vesilesi olduğunu bizlere öğreten Ahilik felsefesinin önemini bilerek adımlarımızı atıyoruz. Ahilik, esnaf ve sanatkarlar olarak bizlerin milli hafızası ve karakteridir. Türk İslam medeniyetimizin en değerli hazinelerinden birisidir. Ahilik, Selçuklu Devleti'nde kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, İstiklal Harbi'nin arkasındaki özveri, Cumhuriyeti kurma yolundaki en önemli ruhtur" dedi.

YILIN AHİSİNİ ÖDÜLÜ'NÜ TSK'YA BAĞIŞLADI

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek tarafından 'yılın ahisi' seçilen Şahin Berçin'e ahilik kaftanı giydirildi. Altınla ödüllendirilen Berçin, ödülünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. 'Yılın kalfası' seçilen Rıdvan Ağca ve 'yılın çırağı' Eylül Duru Döleksöz'e de kaftanları Belediye Başkanı Adem Uzun ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir tarafından giydirildi. Kutlama programının ardından katılımcılara ve vatandaşlara kavurma, pilav ikram edildi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,