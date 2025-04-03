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Sivas'ta 50 Bin Kayısı Fidanı Çiftçilere Dağıtıldı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 50 bin kayısı fidanı çiftçilere yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. Projenin ikinci kısmı olarak getirilen fidanlar, Sivas'ın tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyor.

50 bin kayısı fidanı çiftçi ile buluştu

SİVAS - Sivas'ta 50 bin adet kayısı fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde "Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde 50 bin kayısı fidanı yüzde 75 hibeyle düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmıştı. 90 bin başvurunun yapıldığı proje için ikinci 50 bin fidan getirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve ilçe protokolü tarafından kayısı üretimi yapan çiftçilere dağıtılan 50 bin fidan, kısa sürede toprakla buluşacak.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "İlimiz bir tarım ve hayvancılık şehri ve Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Özellikle Gürün ilçemiz, tarımsal potansiyel bakımından oldukça yüksek. Meyvecilik anlamında da yoğun olarak üretim yapılmakta. Kayısı başta olmak üzere elma, ceviz, dut yetiştiriciliği göze çarpıyor. Bugün dağıttığımız fidanlar toprakla buluşacak ve ülke ekonomisine katkı sunacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Güncel
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