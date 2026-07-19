Şarkışla'da çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.

Cemel beldesi Hasan Ali Yaylası'nda Servet Köseoğlu'na ait arpa ekili tarlada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Şarkışla ve Cemel belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dekar ekili tarım arazisi zarar gördü.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ile Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, olay yerine gelerek hasar tespit çalışması yaptı.