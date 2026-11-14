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Sivas Şarkışla'da don, patates alanlarının yüzde 25-30'unda hasara yol açtı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde don, patates ekili alanlara zarar verdi. Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, ilk tespitlere göre ekili alanların yüzde 25-30'unda hasar oluştuğunu, yaklaşık 20 bin dekar alanda söküm yapılmadığı için üreticilerin mağdur olduğunu belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan soğuk hava patates ekili alanlara zarar verdi.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, yaptığı açıklamada, don olayının özellikle patates üreticilerini etkilediğini belirtti.

İlk tespitlere göre ekili alanların yüzde 25-30'unda hasar oluştuğunu kaydeden Topçu, "Donun etkisi henüz ortadan kalkmadı. Bu nedenle zarar artabilir. Sivas genelinde yaklaşık 25 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı. Bunun yaklaşık 20 bin dekarlık bölümünde henüz söküm gerçekleşmedi. Bu nedenle üreticiler mağduriyet yaşıyor. Zarar tespitlerinin yerinde yapılması ve tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, don nedeniyle zarar gören alanlarda Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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