Sivas Nuri Demirağ Havalimanı kasım ayında 41 bin 612 yolcuya hizmet verdi
Geçen ay 41 bin 612 yolcuya hizmet veren Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, aynı dönemde 319 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi. Yük trafiği 293 ton olarak kaydedildi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanının geçen ay 41 bin 612 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 319 olarak gerçekleşti.
Bu süreçte yük trafiği ise 293 ton oldu.
Havalimanında yılın 11 ayını kapsayan dönemde ise yolcu trafiği 479 bin 129 bin, uçak trafiği 3 bin 706, yük trafiği ise 8 bin 850 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel