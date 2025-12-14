Sivas Nuri Demirağ Havalimanı kasım ayında 41 bin 612 yolcuya hizmet verdi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanının geçen ay 41 bin 612 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 319 olarak gerçekleşti.

Bu süreçte yük trafiği ise 293 ton oldu.

Havalimanında yılın 11 ayını kapsayan dönemde ise yolcu trafiği 479 bin 129 bin, uçak trafiği 3 bin 706, yük trafiği ise 8 bin 850 ton olarak gerçekleşti.