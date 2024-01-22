Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 26 kişi yaralandı
Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
Zara- Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında Y.T. idaresindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, E.D'nin kullandığı 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.