Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Zara- Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.