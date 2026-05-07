Zara'da kırsal kalkına destekleri anlatıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Murat Alnıaçık tarafından üreticilere, kırsal kalkınma destekleri, tarıma dayalı yatırımlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik hibe olanakları hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2026 yılı başvuruları kapsamında yatırımcılara 30 milyon liraya civarında hibe desteği sağlanması planlanıyor.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Kenan Kılıç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.