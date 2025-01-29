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Sivas'ın Ulaş İlçesinde Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor
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Ulaş Belediyesi, pandemi döneminde kapatılan yaklaşık yüzyıllık canlı hayvan pazarını yeniden hizmete açmak için çalışmalara başladı. Başkan Turan İlbey, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde canlı hayvan pazarının yeniden hizmete açılması için çalışma başlatıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İlçedeki canlı hayvan pazarının pandemi döneminde kapatıldığını anımsatan İlbey, "Yaklaşık yüzyıllık mazisi olan canlı hayvan pazarımızı yeniden hizmete açacağız." dedi.

İlbey, canlı hayvan pazarı kurulan alanda ekiplerce bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını ifade etti.

İlçe merkez ve köylerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin fazla olduğunu ifade eden İlbey, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşan hayvan yetiştiricilerini, besicilerimizi ve vatandaşlarımızı başka ilçelere göndermek istemiyoruz. İnşallah böylelikle hem hayvan yetiştiricilerinin kazançlarını arttıracağız hem de ilçedeki ticari canlılığı arttıracağız."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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