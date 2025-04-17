Sivas'ın Suşehri'nde 10 Bin Domates Fidesi Dikildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 bin metrekarelik seraya 10 bin domates fidesi dikildi.

Solak köyü sınırları içerisinde bulunan Hakan Gül'e ait serayı ziyaret eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek sera hakkında bilgi aldı.

Domates fidesi dikimi yapan kadınlarla bir süre sohbet eden Kayaoğlu, daha sonra fide dikimi yaptı.

İlçenin tarım alanında potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Kayaoğlu, "Bölgemizin en büyük serasının ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bizler de bu güzel hizmeti görmek amacıyla bu alanda bulunmaktayız." dedi.

Dikilen fidelerden haziran ayında ürün toplanmasının hedeflendiğini belirten Kayaoğlu, "Yerel yönetimler olarak seracılık faaliyetine, tarım sektörüne her konuda desteğimizi vereceğiz. Bu tesisi ilçemize kazandıran Hakan Gül'e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.