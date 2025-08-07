Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Kavunlu Kahve Tescillendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın kavunu ile ünlü Akıncılar ilçesinde, yöresel lezzetlerden olan 'kavunlu kahve', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Belediye Başkanı Murat Sevinç, bu gelişmenin ilçenin tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sivas'ın kavunu ile ünlü Akıncılar ilçesinde "kavunlu kahve" tescillendi.

Kavunun kendine özgü aromasıyla üretilen ve ilçenin yöresel lezzetlerinden olan kahve, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç'in girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, kavunuyla ün kazanan ilçeye özgü kahvenin de artık tescilli bir marka olarak raflarda yerini alacağını belirterek, "İlçenin tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sağlaması beklenen bu gelişmenin ilçenin marka değerini bir adım daha ileri taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.