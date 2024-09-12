Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kurulan hamur kurutma tesisi hizmete açıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kurulan hamur kurutma tesisi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, tesisi gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

Sonbaharın gelmesiyle kış hazırlıklarının başladığını belirten Sevinç, tesiste hamur işleme, kurutma ve pişirme işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

Hamurdan çeşitli ürünler elde ederek satışa sunduklarını dile getiren Sevinç, "Belediyemiz tarafından kurulan tesis ilçe halkımıza hizmet veriyor. Ayrıca burada üretim yapan ev hanımlarımız ilçe ekonomisine ve belediye bütçesine katkı sağlıyor." dedi.