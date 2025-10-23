Haberler

Şırnak'ta Yeni Çiftlere 60 Bin Lira Çeyiz Desteği

Güncelleme:
Şırnak Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında başlattığı 'Evliliğe İlk Adım Bizden' projesi ile yeni evlenen çiftlere 60 bin liralık çeyiz paketi desteği veriyor. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bu destekle genç çiftlere rahat bir başlangıç sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni evlenen çiftlere 60 bin lira tutarında destek sağlayan projenin genç çiftler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yeni evlenecek çiftlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yarka, şunları kaydetti:

"Hayatlarını birleştirerek yeni bir yola çıkan gençlerimizin bu özel anlarına katkı sunmak amacıyla 60 bin değerinde 'Çeyiz Paketi' desteği veriyoruz. Ev kurmanın heyecanı kadar sorumluluğunun da farkındayız. Bu nedenle, belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan çiftlerimize bu destekle bir nebze de olsa rahat bir başlangıç yapma imkanı sunmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi, şehrimizin gençleri için, ailelerimizin huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni evlenecek tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Projemiz gençlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
