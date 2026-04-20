Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında toplam 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet ekipleri, terörün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirdi ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,40 esrar, 52,17 gram bonzai, 1,50 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza maddesi, bong, tabanca, uzun namlulu silah, 115 fişek, 5 şarjör, 916 elektronik sigara, 1596 puro, gümrük kaçağı 369 bin 200 paket sigara, 52 bin 384 muhtelif ilaç, 706 litre akaryakıt, 5 litre alkol, 50 cep telefonu, 1 kilogram tütün, 10 kilogram nargile tütünü ve 880 termos ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
500

