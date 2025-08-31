Şırnak'ta Geleneksel Oyunlar Tırı Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Şırnak'ta çocuklarla bir araya getirildi.

Şırnak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı.

Türkiye Gelenek Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdülhadi Turus, gazetecilere, alanda kurulan parkurda halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunlar deneyimleyen çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Mayısta yola çıkan tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını dile getiren Turus, "Etkinlik sadece bir oyun değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Çocuklardan Yaser Bayar, ailesi ile birlikte geldiği alanda oyunlar oynadığını ve çok eğlendiğini belirtti.

Etkinliğe Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

Yarka, Turus'tan oyunlara ilişkin bilgi aldı, daha sonra oyun oynayan çocuklarla sohbet etti.