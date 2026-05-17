Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, 93 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 14 yaş altı ve serbest kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde organize edilen turnuvaya 93 sporcu katıldı.

14 yaş altı ve serbest kategori olmak üzere 2 klasmanda düzenlenen turnuvanın son gününde sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda 14 yaş altı kategorisinde birinciliği Elif Sare Yavuz, ikinciliği Asya Yavuz, üçüncülüğü de Yusuf Kaan Acet kazanırken, serbest kategoride ise birinciliği Yakup Tarım, ikinciliği Mehmet Sıddık Cıvıldak, üçüncülüğü de Mahsun Erçil aldı.

Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve sponsorların çeşitli hediyeleri verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Salih Şen ve kurum temsilcileri ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
