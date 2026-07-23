Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 35 bin 205 iç hat yolcusuna hizmet verdi; uçak trafiği 661, yük trafiği ise 378 ton oldu.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi.
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.
Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 205 oldu.
Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği 661, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği de 378 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA / Abidin Yel