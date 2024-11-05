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Şırnak Belediyesi, 8 Yeni Minibüs ile Toplu Taşımayı Güçlendiriyor

Şırnak Belediyesi, 8 Yeni Minibüs ile Toplu Taşımayı Güçlendiriyor
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Şırnak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 8 minibüs alarak araç sayısını 150'ye çıkardı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bu yeni araçlarla birlikte daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirtti.

Şırnak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 8 minibüsü filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldiklerinde 45 olan araç sayısını 150'ye yükselttiklerini belirtti.

Belediye bütçesinden aldıkları 8 yeni araçla hemşehrilerine daha iyi hizmet sunacaklarını dile getiren Yarka, şöyle konuştu:

"Bu araçlar Şırnak'ın şehir içinde kullanılacak. Bunları, özellikle kuzey bölgelerindeki dar sokaklar ve eğimli yerlerde daha kaliteli hizmet sunabilmek seçtik. 8 araç için 16 milyon 800 bin lira ödeyerek belediyenin envanterine kaydettik. Şırnaklı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. "

Yarka, gelecek ay aralarında greyder ve kamyonetin de olduğu 8 araç daha alacaklarını belirtti.

Programa, AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar, belediye meclis üyeleri ve personeli katıldı.

Yeni araçlar, törenin ardından kentte tur attı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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