Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ile gaz anlaşmasını 3 ay daha uzattıklarını açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ülkesinin doğal gaz anlaşmasının 3 ay süreyle ve "çok uygun şartlarla" uzatıldığını açıkladı.

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Anlaşmanın Sırbistan ekonomisi için büyük önem taşıdığını aktaran Vucic, "Kelimenin tam anlamıyla tüm alanlar hakkında konuştuk. Benim için son derece önemli olan, bu nedenle de Başkan Putin'e teşekkür ettiğim konu, doğal gaz anlaşmasının çok uygun şartlarla 3 ay daha uzatılmış olmasıdır." dedi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığını aktaran Vucic, Putin'i Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan arasındaki askeri işbirliği konusunda da bilgilendirdiğini ifade etti.

Sırbistan'ın enerji tedarik noktasında Rusya ile işbirliğini sürdürdüğünü belirten Vucic, doğal gazın esnek ve uygun koşullarda temin edilmesinin ülke için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü