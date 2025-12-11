Sinop Valisi Özarslan, beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentteki okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Polisevinde gerçekleştirilen istişare toplantısında öğretmenlerle buluşan Özarslan, okul sporları alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Özarslan, kentte 6 bine yakın öğrencinin çeşitli spor dallarında lisansa sahip olduğunu söyledi.

Hem lisanslı sporcu sayısını hem de sportif faaliyetlere katılan okul sayısını artırmaları gerektiğini vurgulayan Özarslan, bu noktada ortak akılla belirlenecek yol haritasının önemine dikkati çekti.

Okul sporlarına çok önem verdiklerini dile getiren Özarslan, şöyle konuştu:

"Velilerimizin akademik başarı konusunda bir motivasyonu var. Yani sınav odaklı maalesef bir kültür var ama Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisinde bütünsel eğitim öğretime önem vermek istiyoruz. Bilgiyi beceriye dönüştürmek istiyoruz. Bunun için teorik eğitimden ziyade bilgileri uygulamak gibi bir hedefimiz olması lazım. Bu konuda, 'Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi'ni başlattık. Bunun da etkilerini bilimsel açıdan ölçmeye başladık. Spor bilimlerinden üç akademisyenimizi görevlendirdik. Ön tespit çalışması yapacaklar. Hem beden eğitimi öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin görüşlerini alacaklar. Amacımız çocuklarımızı tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sanata, spora yönlendirerek güçlü olmalarını sağlamak."