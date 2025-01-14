Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Taşdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesini tercih etti.

Taşdemir, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.