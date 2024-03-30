Sinop'ta Sağlık Sorunu Yaşayan Kadınlar Rekreatif ve Egzersiz Antrenmanlarıyla Zinde Kalıyor

Sinop'ta nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlar, rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla zinde kalıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya geçirilen rekreatif ve egzersiz antrenmanlarına 40'ın üzerinde kadın katılıyor. Haftanın üç günü yapılan etkinlikte alanında uzman antrenörler tarafından kadınlara rekreatif ve egzersiz antrenmanları yaptırılıyor.

Çeşitli sağlık sorunları yaşayan kadınların katıldığı spor etkinliğinin, talep üzerine erkeklere yönelik de uygulanması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli rekreatif ve egzersiz antrenörü Samet Soylu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır bu tür faaliyetlerle kadınları sporla buluşturduklarını söyledi.

İlk başlarda katılımın fazla olmadığını ancak gün geçtikçe kadınların etkinliğe merakının arttığını vurgulayan Soylu, 40'ın üzerinde katılımcıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılmak için sırada bekleyenler de bulunduğuna işaret eden Soylu, "Bedenimizdeki değişimler ortaya çıkınca, yaptığımız egzersizlerle kalp, solunum, kas sisteminde farklılıklar meydana gelince sayılarımız arttı." dedi.

Antrenmanların uygulanması sürecinde bilimsel çalışmalardan da faydalandıklarını belirten Soylu, etkinliğe 18-70 yaş arası kadınların katıldığını ifade etti.

Soylu, antrenmanların fayda sağladığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Spor alanı bayağı gelişti. Bilimsel çalışmalar arttı. Bilimsel çalışmalar sürecinde takip ettiğimiz, fayda sağlayacağını düşündüğümüz hareketler var, onları alıyoruz ve burada uygulama yaptırıyoruz. Hareketleri orta, kolay, zor olarak üç seviyeye bölüyorum. Kadınlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizi mutlu ediyor tabii. Bir ablamız vardı. 'Hocam ben eskiden mutfağa gidemezdim, şimdi iki kilometre yol gidiyorum' demişti. O bizi çok etkilemişti. Yaş olarak da ilerlemiş yaş safhasındaydı. 'Çaydanlık tutamıyordum, şimdi bileklerim çaydanlık tutacak seviyeye geldi' gibi paylaşımlar alıyoruz. Bu gibi dönüşler bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

"Bir iki kat merdiven çıkarken, şu an beş katı çok rahat çıkabiliyorum"

Kaslarındaki güçsüzlük nedeniyle 7 ay önce etkinliğe katılmaya karar verdiğini belirten 43 yaşındaki Gülten Azgeri, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine etkinlikten haberdar olduğunu söyledi.

Azgeri, "Kol kaslarımda güçsüzlük vardı. Buraya geldikten sonra kollarıma yavaş yavaş güç gelmeye başladı. Kolum şu an gayet iyi, hiç hareket ettiremiyordum. Hatta 6 ayda bir kortizon oluyordum, şimdi onu bıraktım. Bütün kan değerlerim de bozuktu. Bir süre sonra kan verdim, baktım bütün kan değerlerim yerine gelmiş." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katıldıktan sonra hem vücudunda hem de nefes alışverişinde iyi yönde değişiklik yaşadığını söyleyen 52 yaşındaki emekli öğretmen Satu Aktaş, sağlıklı yaşam sürebilmek için sporun çok önemli olduğunu anladığını kaydetti.

Aktaş, "Spora gelmeye başladıktan sonra vücudumuzda ciddi anlamda değişiklikler olmaya başladığını fark ettik. Daha öncesinde vücudumuz daha eğik iken, şimdi daha dik durabiliyoruz. Kendi adıma bir iki kat merdiven çıkarken, şu an beş katı çok rahat çıkabiliyorum. Hiç soluk alıp verme şikayeti yaşamıyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.