Haberler

Sinop'ta kovanların yerleştirildiği arılığın rüzgarda uçması güvenlik kamerasında

Sinop'ta kovanların yerleştirildiği arılığın rüzgarda uçması güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde kovanların yerleştirildiği arılığın kuvvetli rüzgar nedeniyle uçması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kovanların yerleştirildiği arılığın kuvvetli rüzgar nedeniyle uçması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, Türkeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Çatak köyünde Ergün Yıldırım'a ait arılığın bir bölümü ile 10 arı kovanı, boş araziye uçarak zarar gördü.

Arılığın ve arı kovanlarının uçması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım, AA muhabirine, aniden esen sert rüzgarın arılık ve kovanlarına zarar verdiğini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman bölgede etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Rüzgarla çatılarımız ve arı kovanlarımız uçtu. Bir arkadaşımın yardımıyla dağılan arılarımızı biraz toparlamaya çalıştık. 10 kovanın üzerinde zayiatımız var. Arılığımız dağıldı ama buna da şükrediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı